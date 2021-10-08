08 октября 2021, 10:56
Мужчина разбился при падении из окна в Новосибирске
ГУ МВД России по Новосибирской области: мужчина выпал из окна 17-этажного дома
Мужчина погиб после падения из окна в Новосибирске. Об этом сообщила «Вести Новосибирск» со ссылкой на соцсети.
По данным телеканала «Царьград», тело обнаружили прохожие под окнами 17-этажного дома. Врачи зафиксировали травмы, которые характерны после падения с высоты.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону подтвердили происшествие. В ведомстве уточнили, что дело расследует Следственный комитет. Подробности пока не известны.