Мужчина разбился после падения в яму в Саратовской области | 360°

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Мужчина разбился после падения в яму в Саратовской области

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Труп мужчины обнаружили в трехметровой яме в Саратовской области. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на УМВД России по региону.

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По данным местных СМИ, правоохранители выяснили, что это местный житель в возрасте 44 лет. В яму он упал случайно и получил смертельную травму головы. Правоохранители продолжают проверку.

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