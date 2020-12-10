Мужчина разбил топором стекла 12 машин на парковке в Подмосковье. Видео

Сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил топором стекла 12 автомобилей. Подозреваемый повредил машины на парковке торгового центра в подмосковном Щелкове. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.

Мужчину на парковке засняла камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что человек подходит к припаркованным машинам и начинает с силой бить по стеклам. При этом он не выбирает конкретные автомобили, а бьет по всем подряд.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России „Щелковское“ задержан ранее неоднократно судимый 41-летний уроженец Пензенской области, подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества», — сказала Петрова.

Она добавила, что мужчина действовал из хулиганских побуждений. Всего он разбил стекла 12 автомобилей, которые стояли на парковке ТЦ на Пролетарском проспекте. На место сразу же прибыли правоохранители. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и забрали у него топор.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В итоге подозреваемого заключили под стражу. Сейчас все причины и обстоятельства продолжают устанавливать.