Происшествия 15 сентября 2023, 12:17 Мужчина разбил створку турникета в метро после ссоры с другом Мужчина разбил створку турникета на станции метро «Ховрино» после ссоры с другом Сайт мэра и правительства Москвы

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В южном вестибюле станции метро «Ховрино» в Москве мужчина разбил створку турникета. Проходя с самокатом в руках, он нанес удар правой ногой по правой дверце. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник признал свою вину. Он пояснил, что поссорился с другом и таким образом выместил злость.

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Мужчину привлекли к уголовной ответственности, а также обязали возместить ущерб. Его действия квалифицировали как вандализма, согласно статье 214 уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее вандал ночью разбил створку турникета на станции метро «Выхино» в Москве. На мужчину завели протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Его обязали выплатить штраф.