Происшествия 16 января 2024, 17:36 Мужчина разбил створку турникета на станции метро в центре Москвы МВД: безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Маяковская» в Москве

Читать 360tv в

Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Маяковская» в Москве и скрылся с места происшествия. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, в начале января в вестибюле станции метро «Маяковская» 29-летний мужчина умышленно разбил створку турникета. Нарушителя попытался остановить другой пассажир, однако он успел скрыться с места происшествия.

Реклама

Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства на Планерной улице в Москве. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о вандализме. В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Москве аналогичное происшествие произошло на станции метро «Царицыно».