24 сентября 2020, 15:34
Мужчина разбил стекла в чужой машине в Петербурге
Мужчина в Санкт-Петербурге разбил стекла в машине своего оппонента из-за того, что автомобилисты не смогли разъехаться. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчины не смогли поделить дорогу. После чего один из них вышел про проезжую часть и разбил второму боковое и лобовое стекла.
Нарушителя задержали. Сейчас он отпущен под обязательство о явке. Материальный ущерб устанавливается. Из участников происшествия никто не пострадал.