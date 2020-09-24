Мужчина разбил стекла в чужой машине в Петербурге

Мужчины не смогли поделить дорогу. После чего один из них вышел про проезжую часть и разбил второму боковое и лобовое стекла.

Нарушителя задержали. Сейчас он отпущен под обязательство о явке. Материальный ущерб устанавливается. Из участников происшествия никто не пострадал.