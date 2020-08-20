Пассажир разбил машину такси, потому что водитель попросил дополнительную плату за заезд. Он проколол колеса ножом и кричал, что «он мент и ему ничего не будет». Инцидент произошел в подмосковном Пушкине. В распоряжении «360» оказалось видео нападения на таксиста.

«Он высадил подругу свою нетрезвую и ему надо было еще куда-то ехать. Водитель сказал, либо вызывайте заново, либо платите дополнительно. Ему это не понравилось», — рассказал «360» очевидец происшествия.

Он добавил, что мужчина был вооружен ножом, поэтому водитель заперся в салоне. Нападавший проколол два колеса. Таксист достал запаску, но поставить ее не успел. Дебошир начал этим колесом бить стекла автомобиля. Он кричал, что «он мент и ему за это ничего не будет».

Дежурный пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области сообщил, что по данному инциденту проводят проверку. Личность пассажира, который разбил такси, устанавливают.