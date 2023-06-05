Происшествия 05 июня 2023, 12:02 Мужчина разбил кулаком стеклянную створку турникета на станции «Электрозаводская» Пресс-служба прокуратуры Москвы: мужчина разбил стеклянную дверь турникета в метро

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27-летний мужчина разбил кулаком стеклянную створку турникета на станции «Электрозаводская». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Молодой человек хотел пройти в метро, не заплатив за проезд. В вестибюле станции «Электрозаводская» он попытался проникнуть через турникет, следуя за другим пассажиром, но его остановили и сделали замечание.

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Разозлившись, мужчина ударил кулаком по стеклянной двери турникета и разбил ее.

«В ответ на сделанное ему замечание, мужчина, действуя из хулиганских побуждений, умышленно нанес один удар кулаком правой руки по стеклянной створке турникета, разбив ее», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Теперь ему вменяют статью 214 УК РФ — «Вандализм».

Несколько дней назад мужчина выбил дверь турникета на станции «Южная» ударом ноги. Действия 36-летнего гражданина также расценили как акт вандализма. Из-за удара турникет пришел в полную непригодность.