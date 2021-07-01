Мужчина разбил голову сотруднице бара в Чебоксарах

В чебоксарском караоке-баре мужчина разбил голову сотруднице заведения. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.

Мужчина попытался заказать песню. Однако сотрудница бара отказала ему в просьбе, сославшись на то, что лимит заказа был исчерпан.

Дебошир не стал мириться с отказом. Возмущенный мужчина швырнул в сторону бара стакан и попал прямо в голову работнице заведения. Следователи проводят проверку случившегося.

Ранее массовая драка произошла возле бара в Кургане. В конфликте приняли участие около десяти человек.