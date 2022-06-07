Мужчина растолкал и повалил на землю чужих детей на детской площадке в Звенигороде

Мужчина толкал чужих детей на детской площадке в Звенигороде. В распоряжении «360» оказались кадры с места.

На видео можно увидеть, как дети начинают толкаться между собой. Рядом с ними находится мужчина, который разговаривает по телефону. В какой-то момент он подходит и отталкивает одного ребенка от другого.

После этого еще один мальчик ввязывается в потасовку с тем, от которого уже оттолкнули ребенка. И в этот раз разговаривающий по телефону мужчина толкает еще одного мальчика. Ребенок упал на асфальт.

Как рассказал «360» отец пострадавшего ребенка, сейчас с мальчиком все нормально, физически он не пострадал. До этого, по словам собеседника «360», он не знал попавшего на видео мужчину.

Сам «герой» ролика отказался от комментариев по этому вопросу. Он только отметил, что на детской площадке произошла случайность.