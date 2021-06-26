Неизвестный расстрелял троих человек и забаррикадировался в доме под Иваново. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс».

«В ходе бытовой ссоры мужчина открыл стрельбу по знакомым и расстрелял троих человек. Затем он забаррикадировался в доме и отстреливается», — приводит агентство слова собеседника.

По данным Telegram-канала Mash, это произошло в городе Кохма. Как пишет канал, конфликт разгорелся в компании четырех мужчин. Один из них взял ружье, убил одного человека и ранил двоих. После этого он заперся в доме. Силовики ведут с ним переговоры.

Источник в правоохранительных органах Иваново рассказал РИА «Новости», что подозреваемого пока не задержали. Сайт Nation News сообщил, что мужчины поссорились из-за денег.