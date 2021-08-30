Мужчина расстрелял коров из пистолета на Алтае

Мужчина открыл огонь из пневматического пистолета по пасущимся коровам в Республике Алтай. Прокуратура региона начала проверять обстоятельства происшествия.

Надзорное ведомство обратило внимание на этот случай после публикации видео со стрельбой по животным в Сети. Ролик появился на странице «Новостей Горного Алтая» в Instagram. Авторы публикации отметили, что мужчина мог приехать в регион из Новосибирска.

«Прокуратурой Республики Алтай организована проверка по видеопубликации, размещенной в сети Instagram, из которой усматривается, как мужчина стреляет из пневматического пистолета в коров», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Сотрудники ведомства оценят действия стрелка и примут меры, о которых сообщат позже.