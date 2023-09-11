Происшествия 11 сентября 2023, 00:51 Мужчина расстрелял из пневмопистолета автобусную остановку в Нижнем Новгороде МВД: мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в Нижнем Новгороде РИА «Новости»

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Мужчина в Нижнем Новгороде открыл стрельбу по автобусной остановке из пневматического пистолета. Злоумышленника задержала полиция, жертв нет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

Неизвестный открыл стрельбу в центре Сормовского района в 22:00 по местному времени. Полиция по горячим следам задержала 36-летнего гражданина и доставила его в местное отделение.

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«У злоумышленника изъят пневматический пистолет, из которого он стрелял в общественном месте», — уточнили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, пострадавших нет. Никто из горожан за медицинской помощью не обращался. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В пятницу, 8 сентября, в СМИ появилась новость, что посетитель барбершопа в центре Москвы открыл стрельбу. Пуля попала в витрину ювелирного магазина. Однако позже полиция опровергла информацию о скандале со стрельбой в заведении.