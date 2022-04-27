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    27 апреля 2022, 23:29

    Мужчина распылил перцовый баллончик в вагоне московского метро. Видео

    В метро Москвы в ходе драки мужчина распылил перцовый баллончик

    Александра Ломейко

    В Московском метрополитене произошла драка. Один из ее участников распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика и похитил у потерпевшего телефон.

    Конфликт разгорелся между тремя пассажирами в вагоне электропоезда, который вечерний час пик ехал от «Таганской» до «Текстильщиков», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    «В ходе выяснений отношений один из участников стычки в присутствии большого скопления пассажиров распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика», — уточнили в ведомстве.

    Пострадали 21-летний приезжий и 42-летняя москвичка, которая случайно стала очевидицей конфликта. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

    Полицейские задержали всех участников драки на станции «Текстильщики». Оказалось, что 39-летний подозреваемый забрал у потерпевшего выпавший на сиденье телефон. Гаджет изъяли во время личного досмотра.

    Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве и краже.