Мужчина распылил перцовый баллончик в вагоне московского метро. Видео

В Московском метрополитене произошла драка. Один из ее участников распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика и похитил у потерпевшего телефон.

Конфликт разгорелся между тремя пассажирами в вагоне электропоезда, который вечерний час пик ехал от «Таганской» до «Текстильщиков», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В ходе выяснений отношений один из участников стычки в присутствии большого скопления пассажиров распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика», — уточнили в ведомстве.

Пострадали 21-летний приезжий и 42-летняя москвичка, которая случайно стала очевидицей конфликта. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Полицейские задержали всех участников драки на станции «Текстильщики». Оказалось, что 39-летний подозреваемый забрал у потерпевшего выпавший на сиденье телефон. Гаджет изъяли во время личного досмотра.

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве и краже.