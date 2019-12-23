Мужчина распылил газовый баллончик в Центре занятости из-за ссоры

Во вторник 17 декабря мужчина распылил газовый баллончик в Центре занятости, из-за этого работа в учреждении остановилась на некоторое время.

Задержанный пояснил, что на приеме узнал, что не получит пособие по безработице за декабрь. По его словам, на подтверждающем это документе не было подписи и печати. Мужчина начал спорить с начальником, однако на шум пришел неизвестный и пригрозил физической расправой. Тогда тот решил брызнуть перцовым баллончиком в лицо агрессору.

Петербуржец частично признал свою вину. За содеянное его наказали по административной статье.