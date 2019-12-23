23 декабря 2019, 13:11
Мужчина распылил газовый баллончик в Центре занятости из-за ссоры
Петербуржец поссорился с инспектором и распылил перцовый баллончик в Центре занятости в Нейшлотском переулке. Сотрудников скорой помощи и полиции он вызвал самостоятельно. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Во вторник 17 декабря мужчина распылил газовый баллончик в Центре занятости, из-за этого работа в учреждении остановилась на некоторое время.
Задержанный пояснил, что на приеме узнал, что не получит пособие по безработице за декабрь. По его словам, на подтверждающем это документе не было подписи и печати. Мужчина начал спорить с начальником, однако на шум пришел неизвестный и пригрозил физической расправой. Тогда тот решил брызнуть перцовым баллончиком в лицо агрессору.
Петербуржец частично признал свою вину. За содеянное его наказали по административной статье.