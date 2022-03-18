Мужчина ранил знакомого ножом на западе Москвы

В районе Кунцево в Москве полиция задержала 31-летнего мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю. Об этом передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по ЗАО.

Как рассказали в ведомстве, во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил ножом знакомого, а после попытался скрыться. Инцидент произошел в четверг, 17 марта, на улице Ивана Франко, написали «Дни.ру».

Мужчину с тяжелыми травмами отвезли в медучреждение. Подозреваемый на данный момент находится под стражей.