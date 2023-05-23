Происшествия 23 мая 2023, 11:27 Мужчина ранил в сердце знакомого во Владимирской области

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Во Владимирской области полицейские задержали 55-летнего местного жителя, который едва не убил своего родственника. Об это написали «Владимирские ведомости».

Как рассказали в региональном СУ СК России, случай произошел накануне в Александрове. Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им в область сердца своего зятя, сообщили«Народные новости».

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Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшего поместили под стражу до решения суда.