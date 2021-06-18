Мужчина ранил сотрудника Росгвардии в Томске

Вооруженный мужчина напал на сотрудника Росгвардии в Томске и ранил его накануне. Об этом сообщило РИА «Новости». В пятницу, 18 июня, стали известны подробности случившегося.

По данным информагентства, сотрудников Росгвардии вызвали в одну из городских квартир, но никто не отворил им дверь. Ее не удалось открыть своим ключом и дочери хозяйки жилища. В какой-то момент дверь резко открылась и появился некий мужчина. У него был нож и предмет, похожий на оружие.

«Злоумышленник произвел выстрел в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии», — цитирует пресс-службу окружного ведомства «Русская планета».

Второй росгвардеец остановил дебошира, выстрелив три раза ему в ноги. После задержания выяснилось, что у мужчины был аэрозольный пистолет. Задержанного передали полиции.