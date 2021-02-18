Мужчина ранил двух подростков из пневматики в Магнитогорске

В Магнитогорске пассажир трамвая ранил двух подростков из пневматического оружия. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Отмечается, что мужчине не понравилось, что молодой человек слушает а наушниках музыку. Он ударил подростка, а когда тот вместе с товарищем выбежал на улицу, то выстрелил в них из пневматики несколько раз. Одному парню пуля попала в висок, а другого ранило в ногу. По предварительной информации, стрелявший был нетрезв.

«Заявление по данному факту зарегистрировано в Правобережном отделе полиции. В данный момент идет выяснение обстоятельств произошедшего», — добавили в региональном управлении МВД.