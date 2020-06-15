15 июня 2020, 21:09
Мужчина пытался вернуть долг с помощью ружья в Петербурге
На Кронштадтской в Санкт-Петербурге 52-летний мужчина пришел в офис с ружьем. Таким образом он хотел вернуть свой долг. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
На место происшествия приехали полицейские. Они задержали подозреваемого. По его словам, он пришел в офис с ружьем, чтобы вернуть долг. Мужчина рассказал, что ранее он дал деньги своего знакомому, который работает в этом помещении. Менеджер офиса долгое время не возвращал средства.
Оружие отправили на экспертизу, если его признают боевым, подозреваемому грозит уголовная ответственность.