Эксклюзив 09 июня 2023, 12:40 Мужчина пытался украсть робот-пылесос из магазина в Подмосковье «360» показал момент кражи робота-пылесоса в магазине Подмосковья

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Сотрудники Росгвардии задержали в Московской области мужчину, которого заподозрили в краже робота-пылесоса. «360» опубликовал кадры момента происшествия.

Местный житель зашел не спеша в магазин, подошел к полке с роботами-пылесосами и спокойно положил один из них в сумку черного цвета. После этого, озираясь, покинул торговую точку.

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По данным ведомства, все произошло в Коломенском городском округе, магазин находится на улице Октябрьской революции. Подозреваемым оказался 33-летний местный житель, который ранее уже был судим.

Росгвардейцы выяснили, что он попытался украсть товар на сумму свыше пяти тысяч рублей. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, поэтому мужчину удалось быстро задержать.

Сейчас местный житель находится в полиции, правоохранительные органы проводят проверку.