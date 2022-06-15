Мужчина пытался сбежать от правоохранителей по крыше, но упал с дерева

Ветка дерева обломилась под мужчиной, который перелез на нее с крыши дома, сообщил источник «360». Сейчас пострадавший находится в больнице. Как отмечается, сорвавшийся мужчина находился в неадекватном состоянии.

По данным источника «360», неизвестный мужчина вышел на крышу жилого дома. В этот момент он, по предварительным данным, находился в состоянии наркотического опьянения. Для того, чтобы снять мужчину с крыши задействовали городские службы.

Убегая от прибывших на место правоохранителей, мужчина перелез с крыши дома на ветку дерева, которая обломилась под ним. Врачи госпитализировали пострадавшего. Подробности его состояния устанавливаются. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.