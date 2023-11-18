Происшествия 18 ноября 2023, 11:32 Мужчина пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве Полицейские в Москве задержали мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь Troy Mortier / Unsplash

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Сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину на Поклонной горе. Предположительно, он пытался потушить Вечный огонь, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что ночью 18 ноября злоумышленник на Поклонной горе вылил из пластиковой бутылки жидкость в Вечный огонь, чтобы потушить его. Затем вандал повредил и раскидал возложенные венки.

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Против мужчины возбудили уголовное дело о повреждении мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.

Вскоре суд решит вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура.

На днях две студентки прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде. Их поступок попал на камеру видеонаблюдения. К девушкам подошли полицейские и задержали их на месте.