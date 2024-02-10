Происшествия 10 февраля 2024, 22:54 Мужчина пытался напасть на двух девочек в Ростове-на-Дону МВД: в Ростове-на-Дону мужчина пытался напасть на двух несовершеннолетних РИА «Новости»

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Неизвестный мужчина в Ростове-на-Дону попытался напасть на двух несовершеннолетних девочек. Полиция объявила нападавшего в розыск, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области.

«В отдел полиции… поступило сообщение местной жительницы, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, <…> предварительно поджидав девочек у входа», — рассказали в ведомстве.

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В подъезде мужчина попытался применить к детям насилие, однако девочки закричали, и мужчина сбежал. Полиция устанавливает личность нападавшего и обстоятельства произошедшего. Мужчину объявили в розыск.

Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе дома в Стерлитамаке. Следователи установили, что это 18-летний местный житель.