24 марта 2020, 11:18
Мужчина пырнул ножом знакомого и бросил его умирать
В одной из парадных Санкт-Петербурга было совершено преступление. Мужчина ударил ножом своего знакомого и убежал. Он оставил пострадавшего истекать кровью на лестничной клетке. Об этом написал сайт «Невские новости».
В Приморском районе по адресу: проспект Королева, 15/30, совершено нападение. О нем сообщили люди, живущие в доме. Очевидцы позвонили в полицию, увидев на лестничной клетке мужчину в возрасте 45 лет, который истекал кровью.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили у пострадавшего, что случилось. Он сообщил, что на него напал знакомый. Он пырнул его ножом в правый бок и убежал.
Подозреваемого уже задержали. Им оказался уроженец Читинской области.