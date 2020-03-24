Мужчина пырнул ножом знакомого и бросил его умирать

В Приморском районе по адресу: проспект Королева, 15/30, совершено нападение. О нем сообщили люди, живущие в доме. Очевидцы позвонили в полицию, увидев на лестничной клетке мужчину в возрасте 45 лет, который истекал кровью.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили у пострадавшего, что случилось. Он сообщил, что на него напал знакомый. Он пырнул его ножом в правый бок и убежал.

Подозреваемого уже задержали. Им оказался уроженец Читинской области.