Россиянин проволок пьяную полуголую женщину по лестнице

Женщина не подает признаков жизни, а за происходящим наблюдают три человека: автор ролика, еще одна девушка с телефоном в руках и мужчина, который держит дверь в подъезд. В пресс-службе местной полиции изданию сообщили, что женщина жива и серьезных травм она не получила.

В объектив камеры попали последствия конфликта: до этого момента сильно пьяная женщина в одном белье выскочила на улицу, сожитель догнал ее, а после затащил в подъезд. На место инцидента приехали полицейские. Мужчину отвезли в психиатрическую клинику, так как у него есть психическое расстройство. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.