Эксклюзив 25 декабря 2022, 15:22 Мужчина провалился в люк с горячим паром на западе Москвы Источник «360»: мужчина упал в глубокий канализационный колодец с паром в Москве и выжил РИА «Новости»

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Мужчина упал в глубокий канализационный колодец на западе Москвы, из-под земли валил горячий пар. О происшествии «360» сообщил источник.

В люк житель столицы провалился днем 25 декабря в поселке Внуково на 1-й Рейсовой улице, у дома 4 «А».

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«Мужчина упал в колодец, из которого идет пар. Пострадавший сказал, что его туда скинули. Мужчина находится в сознании», — отметил источник.

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По данным собеседника «360», глубина коллектора около трех метров. Экстренные службы достали мужчину, он жив. Источник не уточнил, какие травмы получил пострадавший при падении.

В начале августа рабочие в Татарстане задохнулись насмерть в канализационном люке. В этом же месяце ребенок провалился в открытый канализационный люк в Челябинске.

Ранее девочка упала в люк с водой в Саратове. Она выходила вместе с бабушкой из маршрутки и не заметила колодец из-за снега.