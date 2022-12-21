Происшествия 21 декабря 2022, 17:18 Мужчина провалился в яму после прорыва трубы с горячей водой в Твери Тверская прокуратура: мужчина провалился в яму после прорыва трубы рядом с гимназией №8

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Житель Твери провалился в яму, которая образовалась из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Об этом сообщили в прокуратуре Заволжского района города в Telegram-канале.

ЧП произошло днем 21 декабря. Яма образовалась около МОУ «Тверская гимназия №8».

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«По предварительной информации, в образовавшуюся из-за прорыва трубы горячего водоснабжения яму частично провалился мужчина», — сказали в прокуратуре.

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Угрозы для жизни пострадавшего нет. На место происшествия выехал заместитель прокурора района Александр Чунин. В ведомстве организовали проверку. Специалисты установят обстоятельства случившегося и виновников произошедшего.