Эксклюзив 25 ноября 2023, 20:48 Мужчина пропал в «Лосином острове» после ссоры с подругой Источник «360»: в парке «Лосиный остров» исчез поссорившийся с подругой москвич РИА «Новости»

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Мужчина потерялся в парке «Лосиный остров» в Москве. Это произошло после ссоры с девушкой, сообщил источник «360».

«В его рабочей машине обнаружили записку: „Я в лесу. Простите!“» — рассказал он.

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Сейчас поисками 23-летнего молодого человека занимаются правоохранители и волонтеры «Лиза Алерт». Для этого они задействовали квадрокоптер и служебную собаку.

Мужчина был одет в черную куртку, темно-зеленые кроссовки и темно-серый спортивный костюм. Рост пропавшего — 180 сантиметров, у него темно-русые волосы и зеленые глаза. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Подмосковье нашли мертвым молодого человека с аутизмом, который потерялся по пути домой. Последний раз юношу видели живым в районе Наро-Фоминска. О его гибели стало известно 11 ноября.