Мужчина проник в чужую квартиру и изнасиловал школьницу в Глазове

Обвиняемый в состоянии сильного алкогольного опьянения пришел к дому, где на первом этаже проживала 14-летняя девочка. Злоумышленник залез в квартиру через открытое окно, стал угрожать ребенку, после чего совершил сексуальное насилие. Затем сбежал. На крики школьницы прибежали ее родители, которые вызвали полицию.

Отмечается, что личность обвиняемого оперативно установили. Мужчину задержали. Расследование уголовного дела продолжается.