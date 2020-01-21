Мужчина признался, что убил жену скалкой в Москве

По информации ИА Nation News, в квартире на Боровском шоссе полиция нашла тело женщины в возрасте 59 лет. У нее обнаружили травму головы, перелом затылочной кости и большое количество гематом. Мужчина пояснил, что убил жену из-за личной неприязни.

Пресс-служба ГУ Министерства внутренних дел по Москве уточнила, что в настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Против него возбудили уголовное дело.