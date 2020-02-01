Мужчина притворился сотрудником московского банка и украл миллион у пенсионерки

Правоохранители установили, что злоумышленник позвонил пострадавшей и представился сотрудником банка. Он сказал женщине, что хочет помочь сохранить денежные средства, но в итоге украл 1 миллион 51 тысячу 129 рублей.

Начато уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».