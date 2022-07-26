Мужчина пристрелил подростка в Тверской области

В городе Кимры (Тверская область) 15-летний подросток получил смертельное ранение и умер. Об этом сообщил РЕН ТВ.

ИА Nation News написало, что между молодым человеком и 38-летним мужчиной возник конфликт в одном из-заведений общепита на улице Чапаева. Во время ссоры мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил в лицо подростку. Пострадавший умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Правоохранители задержали стрелявшего и изъяли у него оружие.