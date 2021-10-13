Мужчина приставил пистолет к голове покупательницы в магазине в Москве. Видео

Неизвестный мужчина приставил пистолет к голове покупательницы в магазине «Красное и белое» в Западном Дегунине в Москве. Это произошло в тот момент, когда женщину попросили показать содержимое сумки, потому что сотрудники заподозрили ее в краже, рассказал источник «360».

На видео с камер внешнего наблюдения видно, что покупательница и один из продавцов стоят спиной к мужчине и разбираются в случившемся. Внезапно тот достает пистолет, направляет его в голову женщине и так же быстро опускает.

По словам источника, после этого покупательница быстро покинула магазин. Вооруженный мужчина тоже. Информации о том, будет ли она жаловаться на случившееся в полицию, пока нет. В магазине к правоохранителям не обращались.

Источник добавил, что этот мужчина с пистолетом, как и заподозренная в краже женщина, постоянно приходят в этот магазин, вероятно, оба злоупотребляют спиртным. По его словам, эти завсегдатаи «Красного и белого», скорее всего, урегулировали свой конфликт уже на улице.

Что именно за пистолет был в руках посетителя, неизвестно. Но источник не исключил, что если бы он выстрелил в голову женщине, последствия могли быть даже летальными.