Мужчина пришел в гатчинский детский сад с автоматом и гранатой

39-летний мужчина заявил, что его не пускают в детский сад к ребенку и приехал в отделение полиции с «автоматом» и «гранатой». После осмотра его багажа выяснилось, что автомат был игрушечным, а граната — муляжом.

Против мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.