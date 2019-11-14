Мужчина пришел в гатчинский детский сад с автоматом и гранатой
13 ноября мужчина обратился в полицию Гатчины с заявлением, что его не пускают в детский сад к ребенку. Также мужчина заявил, что у него при себе автомат и граната, которые впоследствии оказались муляжами, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
39-летний мужчина заявил, что его не пускают в детский сад к ребенку и приехал в отделение полиции с «автоматом» и «гранатой». После осмотра его багажа выяснилось, что автомат был игрушечным, а граната — муляжом.
Против мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.