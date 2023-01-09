Происшествия 09 января 2023, 22:36 Мужчина приревновал свою возлюбленную и разбил ее автомобиль в Челябинской области

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Житель Челябинской области разбил автомобиль своей возлюбленной из-за ревности в городе Златоусте Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Отмечается, что причиненный ущерб девушке оценивается более чем в 70 тысяч рублей. Автомобиль потерпевшей был поврежден тяжелым предметом.

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Подозреваемым оказался ранее судимый знакомый мужчина девушки, который нигде не работает. Он совершил противоправные действия из-за ревности.

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