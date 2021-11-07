Мужчина принял пенсионерку за нечисть и отрубил ей голову в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области обнаружили тело 64-летней женщины с отрубленной головой. Ее нашли на территории садоводства «Клен». Прямо на месте удалось задержать подозреваемого, который проживал по соседству с жертвой.

О произошедшем сообщил региональный портал 47news со ссылкой на управление СК по Ленинградской области. По предварительным данным, мужчина перед этим мог сильно пить несколько дней кряду.

«По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков у подозреваемого и потерпевшей произошел конфликт, и мужчина нанес женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела», — сообщили в ведомстве.

Источники в правоохранительных органах добавили, что сразу после задержания мужчина давал крайне странные показания. Он уверял, что ему пришлось бороться с какой-то нечистью: то ли с зомби, то ли с вампирами. Сначала мужчина ударил женщину ножом в шею, а потом схватил топор и отрубил ей голову.

Ранее мужчине отрезало голову в Пермском крае. Все случилось на производстве в исправительной колонии № 10. Какими именно работами занимался осужденный, не сообщается. В ГУ ФСИН по Пермскому краю факт случившегося подтвердили, но комментировать это никак не стали.