Мужчина принял знакомого за кабана и застрелил его в Астраханской области

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который случайно застрелил знакомого. Об этом написало ИА Nation News.

Группа мужчин отправилась на охоту в лесной массив около села Вязовка. Из-за плохой видимости один из охотников принял товарища за кабана и выстрелил в него. Полученное ранение оказалось смертельным. После госпитализации пострадавший умер. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.