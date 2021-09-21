Мужчина пригрозил взорвать жилой дом в Альметьевске

В город Альметьевск мужчина пригрозил взорвать жилой дом, который находится на улице Сулеймановой. На место экстренно выехали спецслужбы. Информацию об этом разместил Telegram-канал Mash Iptash.

С заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что в ее дом пришел неизвестный. Он начал угрожать, что достанет гранату и произведет взрыв. Мужчина разместился на шестом этаже здания.

На место экстренно выехали сотрудники полиции и МЧС. Спустя несколько минут они скрутили злоумышленника и отвезли его на медицинское освидетельствование. По словам очевидцев, граната оказалась муляжом.