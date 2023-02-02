Эксклюзив 02 февраля 2023, 14:42 Мужчина при загадочных обстоятельствах пропал в Подмосковье Жительница подмосковной деревни рассказала о загадочном исчезновении местного жителя РИА «Новости»

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Жители деревни Софьино Наро-Фоминского городского округа Подмосковья забили тревогу из-за пропажи местного жителя. Его знакомая Юлия рассказала «360», что мужчина припарковал около дома свой автомобиль, а потом исчез.

«Человек пропал сказочным образом, не связан с криминалом. Он поехал в Селятино, отвез ребенка в поликлинику, вернулся обратно. На камерах видно, как он паркует машину. На этом человек пропал. В машине осталось все ценное — карты, деньги», — заявила она.

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Мужчина, по словам соседей, исчез утром 20 января. Телефон у местного жителя был с собой, но с момента исчезновения он отключен. По словам собеседницы «360», примерно таким же образом месяц назад в Селятине пропал дальнобойщик. В итоге 14 января труп мужчины нашли на той стоянке, где его видели живым в последний раз. Юлия предположила, что тело дальнобойщика могли туда подкинуть.

В ГУ МВД по Московской области пояснили «360», что местная жительница обратилась в дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу и сообщила о пропаже ее знакомого.

«По данному факту сотрудниками полиции была опрошена заявительница, а также возможные свидетели. Пропавший мужчина объявлен в розыск», — сообщили в ведомстве.

Полиция продолжает поиски мужчины.