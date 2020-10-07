Мужчина представился подполковником МВД и устроил истерику в Петербурге. Но в полиции такого человека не знают

Устроивший истерику на дороге в Санкт-Петербурге мужчина, которого назвали подполковником МВД, не работает в органах внутренних дел. Об этом «360» сказали в пресс-службе регионального ведомства.

На видео, опубликованном в Teleram-каналах, мужчина кричит «Милиция!» и показывает оператору документ, согласно которому он якобы является подполковником МВД Файзуллиным. Однако в органах внутренних дел заявили, что этот гражданин не имеет к ним отношения.

«Этот мужчина не является сотрудником органов внутренних дел. Сейчас по данному видео проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства тех фактов, которые отображены на видеозаписи», — рассказал «360» руководитель пресс службы ГУ МВД РФ по Санкт Петербургу и ЛО Вячеслав Степченко.

Мужчина в кадре кричит, показывает на разбитое лицо и требует вызывать милицию. По его словам, пешеход в состоянии алкогольного опьянения ударил его бутылкой по лицу. Оператор же объясняет, что сделал это из-за слишком высокой скорости автомобиля, который мчался на людей, переходивших дорогу в разрешенном месте. На видео также есть спутница оператора и ребенок. Они пытаются успокоить «подполковника», но тот не унимается и показывает ксиву.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге уволили врача, напавшего с пистолетом на женщину. Против него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».