Происшествия 31 января 2024, 16:54 Мужчина предстанет перед судом из-за смертельного пожара в Алуште

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Городской суд рассмотрит дело мужчины, который устроил пожар в квартире в Алуште. В результате возгорания погиб один человек, сообщил «Крым 24» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул у себя дома с непотушенной сигаретой в руках, после чего произошло задымление квартиры.

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Отмечается, что гость, который был дома, умер из-за отравления продуктами горения.