Мужчина познакомился с женщиной на улице в Москве и ограбил ее

Москвичка стала жертвой ограбления после знакомства с мужчиной на улице, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Уточняется, что новый знакомый пригласил женщину в гости. Она согласилась. Позже в квартире несколько мужчин забрали у нее все вещи. Ценностей у гостьи не оказалось. После этого злоумышленники заставили ее перевести им 50 тысяч рублей и отпустили.

Мужчины задержаны, на них завели уголовное дело по статье «Разбой».