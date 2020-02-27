    27 февраля 2020, 14:35

    Мужчина пожаловался на нерасторопность врачей после смерти беременной жены

    Ольга Ситникова

    Мужчина из Екатеринбурга заявил, что его беременная супруга умерла из-за нерасторопных врачей скорой помощи. Об этом сообщил «Екатеринбург онлайн».

    По информации «Царьграда», погибшая находилась на восьмом месяце беременности. Она потеряла сознание, когда была на приеме в женской консультации. Пациентке вызвали скорую помощь, а муж обратился к врачам за помощью.

    Медики пояснили, что не могут помочь, и стали ждать сотрудников скорой, которая не приезжала 30-40 минут. Однако им спасти потерпевшую не удалось: сначала умер ребенок, а потом женщина.

    Мужчина убежден, что жене можно было помочь чуть раньше. Он попросит Следственный комитет и прокуратуру проверить действия врачей.

    «Вызов поступил в 12:32, передан реанимационной бригаде в 12:33, бригада прибыла на место в 12:45», — отметили в городском управлении здравоохранения.

    В ведомстве уточнили, что врачи женской консультации тоже попытались спасти беременную женщину.

    О причине ее смерти станет известно позже.