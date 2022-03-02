Мужчина пострадал при столкновении двух самосвалов на месторождении в ХМАО

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись большегрузы «МАН» и Volvo. ДТП произошло на месторождении. Из-за столкновения пострадал 39-летний мужчина, находящийся за рулем Volvo.

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на комментарий пресс-службы управления ГИБДД по Югре, виновником аварии стал 63-летний водитель «МАН». Грузовик под его управлением двигался по второстепенной дороге со стороны Самотлорского месторождения. На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил водителю второго самосвала, в итоге «МАН» и Volvo столкнулись, а водитель последнего получил травмы.

Кроме того, в Госавтоинспекции заявили, что за прошедшие 24 часа на дорогах общего пользования региона не было зафиксировано ни одной аварии.