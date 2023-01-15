Эксклюзив 15 января 2023, 22:38 Мужчина пострадал, выпрыгнув из окна горящей квартиры в Москве Источник «360»: в Москве из окна горящей квартиры на четвертом этаже выпрыгнул мужчина РИА «Новости»

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В Москве из окна горящей квартиры на четвертом этаже выпрыгнул мужчина. Источник «360» сообщил, что с места происшествия его увезла скорая помощь. По предварительным данным, в результате пожара пострадал один человек.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Огонь охватил одну из комнат и балкон, площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

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Пожарные уже потушили возгорание, а выпрыгнувшего из окна мужчину увезли на скорой, сообщил источник «360». Его госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 7. Медики диагностировали у пострадавшего перелом позвоночника, а также отметили, что не нашли следов отравления продуктами горения.

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