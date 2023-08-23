23 августа 2023, 23:06
Мужчина пострадал во время пожара в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Пожар произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.
Возгорание случилось в ночь на 23 августа в хозяйственной постройке на Дачной улице. Информация о пожаре поступила в 00:52. На место происшествия прибыл пожарный расчет и две машины спецтехники. Пламя удалось ликвидировать в 01:26.
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В результате в пожаре пострадал мужчина. Его доставили в больницу.
Пожары
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