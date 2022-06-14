14 июня 2022, 10:49
Мужчина пострадал во время пожара на газовой заправке в Волгоградской области
В городе Волжский Волгоградской области во время пожара на АГЗС пострадал водитель фуры. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по области.
«На место оперативно прибыли расчеты пятого пожарно-спасательного отряда. Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и не допустить распространение огня», — сообщила замначальника пресс-службы Кристина Тараева.
Пострадавшего водителя фуры отвезли в медучреждение. Сейчас полиция выясняет причины случившегося.