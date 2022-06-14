Мужчина пострадал во время пожара на газовой заправке в Волгоградской области

В городе Волжский Волгоградской области во время пожара на АГЗС пострадал водитель фуры. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по области.

«На место оперативно прибыли расчеты пятого пожарно-спасательного отряда. Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и не допустить распространение огня», — сообщила замначальника пресс-службы Кристина Тараева.

Пострадавшего водителя фуры отвезли в медучреждение. Сейчас полиция выясняет причины случившегося.