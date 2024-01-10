Важное 10 января 2024, 19:24 Мужчина пострадал во время обстрела ВСУ села Подывотье под Брянском Богомаз: украинские террористы обстреляли село Подывотье, пострадал житель РИА «Новости»

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Украинские боевики 10 января обстреляли село Подывотье Севского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела пострадал один мирный житель», — написал он.

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Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Богомаз добавил, что во время удара повреждения получила одна машина.

В этот же день Вооруженные силы Украины обстреляли село Азаровка под Брянском. Обошлось без пострадавших, но снаряды повредили жилой дом. Под атаку со стороны Украины также попало село Лемешовка, там повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия.