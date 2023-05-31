Происшествия 31 мая 2023, 18:06 Мужчина пострадал в результате взрыва газа в квартире в Ленобласти

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Во Всеволожском районе Ленинградской области в результате взрыва газа в жилом доме пострадал один человек. Об этом соообщил сайт 47news.ru со ссылкой на правоохранителньые органы.

Взрыв случился в ночь 31 мая в однокомнатной квартире. Взрыв полностью разрушил кухню, балкон и окно, написал newizv.ru.

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Мужчину 38 лет с ожогами тела и рук доставили в медучреждение. Эвакуация соседей не понадобилась.